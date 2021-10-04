"Допрыгались": в Одессе нет мест в ковид-реанимациях и отсутствуют врачи-реаниматологи

"Допрыгались": в Одессе нет мест в ковид-реанимациях и отсутствуют врачи-реаниматологи

В Одессе реанимационные палаты всех городских больниц переполнены Коронавирусная пациентами в тяжелом состоянии.

В Одессе стремительно растет количество больных коронавирусом. Поэтому места в реанимации местных опорных больниц переполнены пациентами с COVID-19.

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Об этом сообщила волонтер Екатерина Ножевникова.

"Не пойму на кого больше злиться сейчас — на тех, кто не успевает места организовывать, или на тех, кто эти места заполняет со скоростью света по собственной глупости (уж простите, но это так). Итак, на данный момент мест в реанимации для тяжелых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ИВЛ накупили много, а вот реаниматологов "докупить" невозможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счетом ничего не значит — на нем кто-то должен работать", — рассказывает волонтер.

По ее словам, пристроить тяжело больных в больницу сейчас практически невозможно, а врачи выписывают пациентов с сатурацией, которая якобы повысилась, но после выписки сразу падает, и пациент снова находится в тяжелом состоянии.

"Ситуация очень тяжелая. Ни одна система не выдержит такой нагрузки. Не хватает финансирования! Форуме реаниматологов в таком количестве. За сутки сегодня госпитализированы по стране почти 1000 человек. Это три средних больницы. Вдумайтесь — три больницы за сутки заполнены", — написала Екатерина Ножевникова.

Она в очередной раз призвала одесситов вакцинироваться против коронавируса.

"Вакцинируйтесь. Носите респираторы и маски. Соблюдайте дистанцию. Берегите себя и своих близких. Все реанимационные в больницах, кроме 5-й больницы заполнены на 100 процентов. А в 5-й, я так понимаю, не хватает бригад реаниматологов. Допрыгались", — резюмировала волонтер.

Напомним, что по словам волонтера, суточные госпитализации по Одесской области взлетели в 4 раза с начала месяца.

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