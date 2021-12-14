Допуск иностранных войск на учения в Украину: нардепы поддержали закон

"За" проголосовали 318 народных депутатов.
Народные депутаты поддержали законопроект №6359 о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.
Соответствующий документ нардепы одобрили во время пленарного заседания Верховной Рады 14 декабря.
За соответствующее решение проголосовали 318 депутатов. Законопроект инициировал президент Украины Владимир Зеленский как безотлагательный.
Согласно документу, предусматривается:
- обеспечение выполнения задач в сфере безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса государства
- повышение эффективности реализации национальных программ по развитию собственных Вооруженных сил Украины,
- возможность увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров (работ, услуг) для подразделений других государств.
Согласно законопроекту, иностранные военные подразделения смогут принять участие в:
- многонациональных учениях Объединенные Усилия-2022;
- украинско-американских учениях Репид Трайдент-2022;
- украинско-британских учениях Козак Мейс-2022;
- многонациональных учениях Света Лавина-2022;
- украинско-польских учениях Сильвер Сейбер-2022;
- украинско-американских учениях Си Бриз-2022;
- украинско-румынских учениях Риверайн-2022;
- многонациональных учениях Кленова Арка-2022;
- многонациональных учениях Викинг-2022.
Как говорится в приложении к закону, только к многонациональным учениям по подготовке подразделений ВСУ могут быть привлечены до 19 000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, а также до 50 самолетов и вертолетов, до 30 кораблей (катеров и судов). В частности, от ВСУ – почти 15 000 военнослужащих, 10 самолетов и вертолетов и 10 кораблей.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.
Читайте также:
- "Мы идем, а там шлагбаум": Зеленский о вступлении Украины в НАТО и возвращении оккупированных территорий
- США усилят военное присутствие в странах НАТО в Восточной Европе, если РФ прибегнет к новой агрессии против Украины
- Вступление Украины в НАТО неприемлемо, ведь это подрывает безопасность России — Путин