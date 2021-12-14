Допуск иностранных войск на учения в Украину: нардепы поддержали закон

"За" проголосовали 318 народных депутатов.

Народные депутаты поддержали законопроект №6359 о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Соответствующий документ нардепы одобрили во время пленарного заседания Верховной Рады 14 декабря.

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За соответствующее решение проголосовали 318 депутатов. Законопроект инициировал президент Украины Владимир Зеленский как безотлагательный.

Согласно документу, предусматривается:

обеспечение выполнения задач в сфере безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса государства

повышение эффективности реализации национальных программ по развитию собственных Вооруженных сил Украины,

возможность увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров (работ, услуг) для подразделений других государств.

Согласно законопроекту, иностранные военные подразделения смогут принять участие в:

многонациональных учениях Объединенные Усилия-2022;

украинско-американских учениях Репид Трайдент-2022;

украинско-британских учениях Козак Мейс-2022;

многонациональных учениях Света Лавина-2022;

украинско-польских учениях Сильвер Сейбер-2022;

украинско-американских учениях Си Бриз-2022;

украинско-румынских учениях Риверайн-2022;

многонациональных учениях Кленова Арка-2022;

многонациональных учениях Викинг-2022.

Как говорится в приложении к закону, только к многонациональным учениям по подготовке подразделений ВСУ могут быть привлечены до 19 000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, а также до 50 самолетов и вертолетов, до 30 кораблей (катеров и судов). В частности, от ВСУ – почти 15 000 военнослужащих, 10 самолетов и вертолетов и 10 кораблей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

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