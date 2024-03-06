"Допускаем только одно ограничение для уклонистов": Вениславский назвал, какое именно

По словам нардепа, уклонистов действительно могут лишить права управления транспортными средствами.
В Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны в настоящее время допускается только одно ограничение для военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации – по праву управления транспортными средствами.
Об этом заявил член комитета, нардеп Федор Вениславский во время брифинга 6 марта.
По его словам, у нардепов была дискуссия о предоставлении ТЦК полномочий в судебном порядке ограничивать права граждан, а именно: право на распоряжение денежными средствами на счете, право выезда за границу и право управления транспортным средством.
"Депутаты пришли к консенсусу на данный момент. И мы допускаем лишь одно ограничение — на право управления транспортным средством, если человек не выполнил условия ТЦК и не явился для оформления документов, для уточнения данных, или не явился за повесткой, которую он получил", – сказал Вениславский.
Студенты-"уклонисты"
Также нардеп сообщил, что законопроект поможет избежать злоупотреблений лицами, специально решившими получать высшее образование, чтобы "откосить" от мобилизации.
"Нынешний закон не лимитирует количество высших образований. То есть человек может получать второе, третье, пятое высшее образование. И это будет основанием для получения отсрочки от призыва. Мы это точно уберем и будет уже последовательное высшее образование, то есть высшее, высшее, магистерское и аспирантура, – отметил он.
Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.
Однако нардепы подали в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.
Нарлеп Роман Грищук рассказал, будет ли в документе бронирование за деньги и блокирование карт уклонистов.
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