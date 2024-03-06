"Допускаем только одно ограничение для уклонистов": Вениславский назвал, какое именно

По словам нардепа, уклонистов действительно могут лишить права управления транспортными средствами.

В Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны в настоящее время допускается только одно ограничение для военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации – по праву управления транспортными средствами.

Об этом заявил член комитета, нардеп Федор Вениславский во время брифинга 6 марта.

По его словам, у нардепов была дискуссия о предоставлении ТЦК полномочий в судебном порядке ограничивать права граждан, а именно: право на распоряжение денежными средствами на счете, право выезда за границу и право управления транспортным средством.

"Депутаты пришли к консенсусу на данный момент. И мы допускаем лишь одно ограничение — на право управления транспортным средством, если человек не выполнил условия ТЦК и не явился для оформления документов, для уточнения данных, или не явился за повесткой, которую он получил", – сказал Вениславский.

Студенты-"уклонисты"

Также нардеп сообщил, что законопроект поможет избежать злоупотреблений лицами, специально решившими получать высшее образование, чтобы "откосить" от мобилизации.

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"Нынешний закон не лимитирует количество высших образований. То есть человек может получать второе, третье, пятое высшее образование. И это будет основанием для получения отсрочки от призыва. Мы это точно уберем и будет уже последовательное высшее образование, то есть высшее, высшее, магистерское и аспирантура, – отметил он.

Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.

Однако нардепы подали в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.

Нарлеп Роман Грищук рассказал, будет ли в документе бронирование за деньги и блокирование карт уклонистов.

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