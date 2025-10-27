- Дата публикации
Допускает ли Запад военное поражение РФ в войне: мнение эксперта
Война между Россией и Украиной должна быть завершена только мирным соглашением — так считает Запад.
Запад до сих пор не представляет военного поражения России . Наши партнеры занимают равноудаленную позицию.
Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил кандидат политических наук Евгений Магда.
Как пояснил эксперт, в западном образе мышления завершение войны предполагается только из-за мирных договоренностей.
«Представить себе, что самая большая в современном мире война будет завершена из-за военного поражения одной из сторон достаточно сложно. Запад вообще, я думаю, не представляет военного поражения России», — пояснил политолог.
Наши партнеры, добавляет он, постепенно прощаются со своим стразом.
«Они хотят быть святее Папы Римского и пытаются быть ровно удаленными», — говорит Магда.
Украина платит за безопасность Европы самой дорогой — жизнью и здоровьем своих граждан.
Ранее польский премьер Дональд Туск сделал громкое заявление о будущем Украины.
«Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова воевать еще два-три года», — сказал он.