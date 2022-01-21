Дорога показалась очень далекой: под Ровно парень утащил трактор, чтобы подъехать домой

Дорога показалась очень далекой: под Ровно парень утащил трактор, чтобы подъехать домой

Вора нашли и ему "светит" наказание.

В Ровенской области мужчина украл чужой трактор, чтобы поскорее добраться домой. По дороге он не справился с управлением, попал в ДТП и пошел домой пешком.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Инцидент произошел вчера, 20 января. 39-летний мужчина заявил о краже у него трактора.

Как оказалось, 21-летний житель села Масевичи выпивал с другом возле магазина. Около 21 часов вечера они должны были разойтись. Парню дорога домой показалась очень далекой, поэтому решил раздобыть какой-то транспорт. Он вспомнил, что неподалеку живет его знакомый, у которого есть трактор, поэтому решил угнать транспорт и поехать на нем домой, что собственно и сделал.

По дороге он не справился с управлением и вылетел в кювет. Парень оставил трактор и пошел домой пешком.

Трактор вернули владельцу, а ранее судимому 21-летнему жителю Масевичей теперь грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в г. Червоноград Львовской области к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в течение трех месяцев воровал из супермаркетов продукты питания. Во время последней кражи он подрался с охранником супермаркета из-за булки за 6,5 грн.

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