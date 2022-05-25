Дорога простреливается, но передвижение возможно: в Луганской ОВА опровергли информацию, что оккупанты отрезали "дорогу жизни"

Дорога простреливается, но передвижение возможно: в Луганской ОВА опровергли информацию, что оккупанты отрезали "дорогу жизни"

В Луганской области трасса из Лисичанска на Бахмут работает.

В Луганской ОВА опровергают информацию, распространяемую СМИ, что трасса перекрыта.

Несколько часов назад журналист Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке сообщил, что трасса на Лисичанск перекрыта.

"Российские войска вчера вышли на трассу Бахмут — Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка (это вторая Белогоровка, село на трассе, в отличие от Белогоровки на берегу Северского Донца). Трасса перекрыта. Второй день в этом районе идут бои. Всего семь суток враг пытается прорвать нашу оборону и перехватить трассу. Противник стремится закрепиться и расширить зону прорыва", — написал Бутусов.

СМИ подхватили распространенную журналистом информацию, но в Луганской ОВА ее опровергли.

"Луганщина не отрезана! Трасса "Лисичанск-Бахмут" не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть.

После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни".

Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти резингрузы. По состоянию на 13 часов передвижение по дороге возможно.

Некоторые заголовки вообще вызывают возмущение. Писать "Россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганщина в котле?" безответственно и манипулятивно. Свои догадки оставьте при себе. Думали ли Вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганщину и родственников оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел?

Подумайте о людях", — заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что Луганская область полностью осталась без газа. Российские оккупанты разрушили последнюю газораспределительную станцию, также был травмирован работник этой ГРС.

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