"Дорога смерти": на Сумщине будут судить чиновников, чье бездействие унесло жизни двух молодых военных

Авто военных взлетело в реку / © Сумская областная прокуратура

В Сумской области будут судить двух должностных лиц местного облавтодора, бездействие которых привело к гибели двух молодых военных.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

По словам правоохранителей, «дорожники» должны были установить перед мостом через реку Сейм, который окупать взорвали в начале полномасштабного вторжения, ограждения и дорожные знаки, предупреждающие водителей, что дорожное полотно оборвано.

Однако из-за их бездействия в течение 5 месяцев так и не было установлено ни ограждение, ни дорожные знаки.

Именно из-за отсутствия запрещенных знаков и ограждения автомобиль военнослужащих в ночное время упал в реку. Инцидент произошел в ночь на 14 сентября 2022 года. Тогда погибли два защитника — 22-летний водитель и 23-летний пассажир.

© Сумская областная прокуратура

В настоящее время досудебное расследование уже завершено, обвинительный акт направлен в суд.

