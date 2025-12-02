- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
"Дорога смерти": на Сумщине будут судить чиновников, чье бездействие унесло жизни двух молодых военных
Чиновников Сумского облавтодора будут судить за смертельное ДТП, что привело к гибели двух защитников.
В Сумской области будут судить двух должностных лиц местного облавтодора, бездействие которых привело к гибели двух молодых военных.
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
По словам правоохранителей, «дорожники» должны были установить перед мостом через реку Сейм, который окупать взорвали в начале полномасштабного вторжения, ограждения и дорожные знаки, предупреждающие водителей, что дорожное полотно оборвано.
Однако из-за их бездействия в течение 5 месяцев так и не было установлено ни ограждение, ни дорожные знаки.
Именно из-за отсутствия запрещенных знаков и ограждения автомобиль военнослужащих в ночное время упал в реку. Инцидент произошел в ночь на 14 сентября 2022 года. Тогда погибли два защитника — 22-летний водитель и 23-летний пассажир.
В настоящее время досудебное расследование уже завершено, обвинительный акт направлен в суд.
Ранее сообщалось, что в ужасном ДТП во Львовской области погибли четверо военных.