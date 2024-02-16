"Дорога усеяна трупами": рассказы военных, выбравшихся из ада Авдеевки

"Все дошло до критической точки”. Это слова одного из обронников Авдеевки. Он и его собратья были вынуждены отступить со своих позиций, чтобы выйти из российского окружения. Выбравшись из самого ада, будучи раненым, Виктор Биляк выдал всю правду об истинной ситуации в Авдеевке.

Как украинские воины героически защищают город, грозит ли ВСУ оцепление в городе — в эксклюзиве TSN.ua.

Откровенное обращение защитника Авдеевки

Этот откровенный пост от бойца должен увидеть каждый украинец. Виктор Биляк из 110-й Отдельной механизированной бригады долгое время защищал "Зенит" — один из самых известных и прочных укрепрайонов в Авдеевке. Город, который на протяжении 10 лет держал вражеское нашествие, понемногу переходит в руки врага. В ожесточенных боях заняли решисты и Зенит, сначала охватив ВСУ в окружение. По словам бойца, эвакуация из Зенита была адом.

"Сохранение личного состава, вывоз оружия и оборудования, грамотное минирование и сожжение тех остатков, которые мы называли позициями. Хорошо бы, но нет". Как и в политике, никто не любит непопулярные решения. Вывод личного состава, нет, другое дело, героическая оборона. За это можно и повышение получить. Было две попытки выхода. В первую ночь, 14 февраля, ушла первая десятка. Которой пришлось вступить в стрелковый бой. Артиллерия уже была приведена. Только трое раненых добрались назад. И если двое добрались по темноте. Эвакуация последнего произошла уже утром. И я, да еще трое добровольцев, его несли", — говорится в сообщении.

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По словам бойца, тяжелейшая ситуация была с ранеными. Тащить 300-ых на себе под плотным огнем противника получится не у каждого, а эвакуационная машина до них так и не доехала.

"Эвак не приехал. Последняя группа покинула бункер. А этот диалог по рации, ранил нас в самые наши глубины ", – добавил он.

Ад в Авдеевке

В одном из своих прошлых постов Биляк также жаловался на проблемы с ротацией, а точнее ее отсутствие. По словам защитника, он воюет уже 23-й месяц и за все время лишь несколько раз уезжал в тыл. Еще больше ситуация обострилась в Авдеевке, потому что враг пытается взять город в окружение.

"Вели войну с противником по фронту, вообще без проблем. Окей, теперь еще левый фланг, хорошо, как-то будет. О нет, теперь и правый фланг. Ну у нас хотя бы тыл! Начали нападать еще и сзади. Эй, неужели это не звонок.Нападение со всех сторон, это как перекрытие кислорода и так утопающему.Логистика минус.Ресурс не доехал, солдат вошел в дефицит.Да и непонятно, а что его вообще до этого питало.Потому что расписание такое, что как выехал один раз в отпуск на 10 дней, то уже за счастье. Это я "счастливчик", что в такой отпуск съездил, да еще и потом обломки шеей поймал. Месяц дома, кайф", — пишет в сообщении.

Украина на грани потери Авдеевки

Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает The Washington post. Как пишут журналисты, Путин поставил своей армии задачу поскорее захватить город, чтобы успеть продать этот успех на предстоящих выборах в России. Уход из укрепрайона "Зенит", о котором рассказывал Виктор Биляк, подтверждают и аналитики проекта Deep State. Подтвердили потерю украинских позиций и в американском институте изучения войны

В сообщении института было указано, что данные, представленные на карте боевых действий, указывают на наступление российских войск на южную окраину Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки, а также захват позиции Сил обороны "Зенит" между Авдеевкой и поселком Спартак на окраине. .

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"Российские войска могут завершить оцепление некоторых украинских подразделений, если украинские войска не отойдут или не проведут успешных контратак", — добавляют аналитики.

Украина будет держаться за Авдеевку?

В планах украинского же командования, похоже, можно дольше держать город, даже несмотря на скепсис в медиа . Командующий группировкой "Таврия" генерал Тарнавский заявил, что на вечер 15 февраля украинская армия удерживает Авдеевку и усиливает гарнизон новыми подразделениями. В тот же день стало известно об усилении авдеевского гарнизона одной из самых опытных украинских бригад — 3-й отдельной штурмовой. Ее бойцы выложили видео, как они прорываются в город на технике. По словам бойцов, ситуация там беспрецедентна. Даже те, кто оборонял Бахмут, не могли представить такое. Россияне беспощадно давят "мясом".

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Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", — заявляет командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий.

3-я штурмовая в Авдеевке

Хотя об этом и стало известно только 15 февраля, опрокинули штурмовиков в Авдеевку раньше. В бригаде говорят, что им своими силами удалось вывести из строя 2 вражеских бригады. Но враг активно проводит ротацию и прикидывает свежее мясо. Третья штурмовая, которая состоит в том числе из бойцов мариупольского Азова, передислоцирована на Авдеевский коксохиминий завод — один из последних украинских рубежей, который пока не по зубам оккупантам. Гигантское предприятие напоминает город в городе, имеет туннели и бомбоубежища.

Россияне забрасывают завод авиабомбами и даже пытаются выкурить украинцев химическим оружием.

По 60 авиационных бомб – днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествии противника пехоты.

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оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода.

Но наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери.

Детальнее об обороне завода рассказал боец с позывным "Вара", который с собратьями защищает город. Говорит, кровожадность врага их не удивляет.

"Несмотря на отражение танковых атак, тяжелые бои с превосходящими силами противника, сотни КАБов в день, пакеты градов, ФПВ, сбросы — враг сделал ожидаемую вещь... ядовитое вещество имеет очень тяжелые последствия для здоровья и даже жизни наших бойцов", - говорится в сообщении.

Ветер и давление меняются, поэтому этот угар затянул всю территорию и вокруг АКХЗ. Случаи отравления личного состава постоянно растут.

16 февраля в эфире телемарафона "Единые новости" пресс-офицер 3 штурмовой Александр Бородин подробно рассказал о ситуации в городе. По его словам, в подобной ситуации бойцы еще не было, потому что у врага значительно большие ресурсы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подробно понимает, что происходит в Авдеевке и находится в контакте с военным руководством. Его задача – делать все, "чтобы защитить, прежде всего, наших людей".

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