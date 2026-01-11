Дорога в "снежных тоннелях": сугробы на Прикарпатье превышали рост человека (видео)

Снежные заносы на Прикарпатье / © Алексей Билошицкий

Из-за мощных снегопадов на дорогах Ивано-Франковской области образовались сугробы, которые превышали рост человека. Спецтехника буквально «прогрызала» дорогу в этих снежных тоннелях.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, опубликовав соответствующие кадры.

«На отдельных участках автодороги Р-24 высота снежного покрова местами превышает рост взрослого человека», — написал он.

В течение прошлого дня, 10 января, на участке автотрассы Р-24 «Татаров — Каменец-Подольский» (134-170 км) действовали ограничения для движения автотранспорта.

Экипажи патрульной полиции обеспечивали работу спецтехники и помогали тем, кто оказался в снежной ловушке.

Алексей Билошицкий опубликовал видео работы спецтехники, которая, по его словам, «буквально прогрызает дорогу в снежных тоннелях, чтобы восстановить сообщение».

Как сообщили в Городенковской территориальной громаде, поздно вечером 10 января ограничение на проезд по участку автодороги Р-24 «Татаров — Каменец-Подольский» (км 134 — км 170) было отменено.

«В связи с улучшением погодных условий, с 22:00 10 января восстановлено движение для всех видов транспортных средств. Соответствующее решение принято Службой восстановления и развития инфраструктуры совместно с Укртрансбезопасностью и патрульной полицией», — говорится в сообщении.

Напомним, еще 8 января в западных областях Украины из-за сильного снега и гололеда было парализовано движение на автодорогах.