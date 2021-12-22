Дороги и приложение "Дия": украинцы назвали самые большие улучшения за 2021 год

Большинство респондентов также отметили отсутствие изменений в таких сферах, как стабильность курса гривны, свобода слова и демократия.

Самыми большими улучшениями за год украинцы назвали состояние дорог и приложение "Дия".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-18 декабря.

Так, более 60% респондентов отметили улучшение за последний год состояния дорог. Положительные сдвиги в цифровых технологиях в государственной сфере (приложение "Дия") отметили почти половина опрошенных (28% затруднились оценить).

Улучшение международного имиджа Украины увидели 20% респондентов (28% – отсутствие изменений, 40% – ухудшение), об улучшении безопасности на дорогах заявили 19% опрошенных (34% – отсутствие изменений, 41% – ухудшение), качества медицинского обслуживания – 17% (31% – отсутствие изменений, 45% – ухудшение), качества образования – 12% (28% – отсутствие изменений, 40% – ухудшение).

В то же время около половины опрошенных не увидели изменений за год в борьбе с коррупцией (37% заявили об ухудшении) и решении вопроса войны на Донбассе (34% заявили об ухудшении). А 80% почувствовали ухудшение в ситуации с тарифами на коммунальные услуги, 90% – с ценами на основные товары и лекарства. Также около половины опрошенных увидели ухудшение в возможности найти работу (29% – отсутствие изменений, 11% – улучшение) и качества жилищно-коммунальных услуг (37% – отсутствие изменений, 9% – улучшение).

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 16-18 декабря. Было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) 2,5 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не более 2,0%.

Напомним, ранее сообщалось, что за год украинцы стали более пессимистичными. Так, лишь треть украинцев считают, что следующий 2022 год будет лучше текущего. Так, согласно результатам опроса "Рейтинга" за 14-16 декабря, только 31% украинцев считают, что грядущий 2022 год будет лучше предыдущего. Еще треть думают, что ничего не изменится, столько же считают, что следующий год будет хуже 2021 года.