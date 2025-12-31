ТСН в социальных сетях

393
1 мин

Дороги на Буковель засыпало снегом: транспорт застрял в сугробах (видео)

Настоящая зима принесла проблемы водителям на западе Украины.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Снегопад

Снегопад / © Pexels

Ивано-Франковскую область накрыли мощные снегопады, что существенно усложнило ситуацию на автодорогах региона. Сложная обстановка наблюдается на направлениях, ведущих к горнолыжным курортам, в частности в Буковель.

Об этом пишут местные СМИ.

Непогода уже успела парализовать движение общественного транспорта. В селе Угринов Ивано-Франковского района в снежную ловушку попал рейсовый автобус.

Транспортное средство застряло в глубоких сугробах, едва выехав на маршрут. Водитель не смог самостоятельно справиться с сугробами, поэтому на место происшествия пришлось вызвать бригаду спасателей.

Напомним, в высокогорье Карпат в конце декабря резко ухудшились погодные условия. На горе Поп Иван температура опустилась до -17 градусов, наблюдается снег, сильный ветер и ограниченная видимость. Спасатели ГСЧС предупреждают о серьезной опасности для туристов и призвали соблюдать правила безопасности в горах.

