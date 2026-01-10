Дороги снова открыли: в каких областях сняли ограничение движения транспорта

Зимняя дорога. / © Associated Press

Из-за вьюги и гололедицы вводились временные ограничения движения транспорта в разных областях Украины . Ограничения касались грузовых и крупногабаритных транспортных средств.

Какая ситуация на утро 10 января сообщили в пресс-службе Государственной службы по безопасности на транспорте.

"Снято временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств, введенное из-за непогоды от 8 января на участках автомобильных дорог общего пользования государственного значения в нескольких областях", отметили в «Укртрансбезопасности».

Речь идет о путях в Ровенской, Волынской, Житомирской и Львовской областях:

М-06 Киев – Чоп на участке км 258+513 – км 432+877 в Ровенской области.

М-06 Киев – Чоп на участке км 68+340 – км 258+513 в Житомирской области.

M-06 Киев – Чоп на участке 432+877 – км 487+000 Во Львовской области.

Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно : км 130+070 – км 156+733 в Ровенской области.

Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно от км 94+376 до км 130+070 на Волыни.

Напомним, 8-9 января снежный "апокалипсис" накрыл Украину. В Одесской области из сугробов вытащили десяток автомобилей и две «скорые», в Винницкой и Черкасской деревья заблокировали трассы, в западных областях метель парализовала дороги государственного значения.