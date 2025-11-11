Элитные квартиры и бассейны за бюджетные средства: скандал с "Энергоатомом" набирает обороты

Коррупционные деньги / © НАБУ

В рамках операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили ключевую фигуру масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме" - мужчину по прозвищу Карлсон.

По данным НАБУ, именно он контролировал так называемую “прачечную”, где отмывались деньги, полученные преступным путем.

Из дома на верхних этажах дома по ул. Грушевского в Киеве Карлсон распределял наличные деньги, координировал фиктивное трудоустройство и влияние на должностных лиц центральных органов власти для собственной выгоды — в частности, в энергетической и оборонной сферах.

Детективы зафиксировали его разговоры, где он дает точные указания по финансовым потокам, контролирует затраты на строительство и следит за безопасностью операций, предварительно предусматривая внимание НАБУ.

По данным нардепа Ярослава Железняка, Карлсон — это бизнесмен Тимур Миндич.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на полученные от схемы средства, вероятно, финансируется строительство элитных объектов, в частности ЖК "Династия" и частные дома в Козине.

Фрагменты прослушанных разговоров показывают, как Карлсон согласовывает выплаты сотен тысяч гривен на строительные работы и другие расходы, обсуждает долги и контроль над финансовыми потоками, постоянно подчеркивает риск раскрытия дела НАБУ.

На полученных записях разговоров слышно следующее:

"Мне строителям надо отдать сто восемьдесят, что на строительство сто восемьдесят, им семьдесят это утепление фасада, бассейн…"

На что глава преступной организации Карлсон отвечает:

"Скажи тебе надо триста тысяч дать, ну меня нет триста с собой просто. Хорошо, давай на понедельник триста тысяч тебе, триста пятьдесят".

Больше деталей расследования – в материале НАБУ.

Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, какую сумму изъяли при обыске у фигурантов дела.