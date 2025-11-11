- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1936
- Время на прочтение
- 2 мин
Элитные квартиры и бассейны за бюджетные средства: скандал с "Энергоатомом" набирает обороты
НАБУ обнародовало новую часть расследования по коррупции в "Энергоатоме". Руководитель "прачечной" Карлсон контролировал финансовые потоки, которые, как выяснилось, шли на элитные квартиры и дома.
В рамках операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили ключевую фигуру масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме" - мужчину по прозвищу Карлсон.
По данным НАБУ, именно он контролировал так называемую “прачечную”, где отмывались деньги, полученные преступным путем.
Из дома на верхних этажах дома по ул. Грушевского в Киеве Карлсон распределял наличные деньги, координировал фиктивное трудоустройство и влияние на должностных лиц центральных органов власти для собственной выгоды — в частности, в энергетической и оборонной сферах.
Детективы зафиксировали его разговоры, где он дает точные указания по финансовым потокам, контролирует затраты на строительство и следит за безопасностью операций, предварительно предусматривая внимание НАБУ.
По данным нардепа Ярослава Железняка, Карлсон — это бизнесмен Тимур Миндич.
Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на полученные от схемы средства, вероятно, финансируется строительство элитных объектов, в частности ЖК "Династия" и частные дома в Козине.
Фрагменты прослушанных разговоров показывают, как Карлсон согласовывает выплаты сотен тысяч гривен на строительные работы и другие расходы, обсуждает долги и контроль над финансовыми потоками, постоянно подчеркивает риск раскрытия дела НАБУ.
На полученных записях разговоров слышно следующее:
"Мне строителям надо отдать сто восемьдесят, что на строительство сто восемьдесят, им семьдесят это утепление фасада, бассейн…"
На что глава преступной организации Карлсон отвечает:
"Скажи тебе надо триста тысяч дать, ну меня нет триста с собой просто. Хорошо, давай на понедельник триста тысяч тебе, триста пятьдесят".
Больше деталей расследования – в материале НАБУ.
Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, какую сумму изъяли при обыске у фигурантов дела.