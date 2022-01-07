Дорогое тепло: кто и за что прислал жителям Днепра квитанции с сумасшедшими суммами

Дорогое тепло: кто и за что прислал жителям Днепра квитанции с сумасшедшими суммами

Люди платить огромные суммы в платежках не собираются.

Самый высокий в Днепре и один из самых больших в Украине. Такой тариф на тепло выпал на долю четырех двухэтажек областного центра. Жителей шокировали квитанции, их даже субсидия не покрывает. А в следующем отопительном сезоне тепло в этих домах планируют вообще не включать.

Об этом идет речь 7 января в сюжете ТСН.19:30.

Среди частных домов приютились четыре двухэтажных дома. С ноября тариф на отопление в них – 80 гривен за квадратный метр.

"Если было 40 грн за метр, то теперь 80, и это просто нереальная сумма, чтобы все платить", — сказала Инна Самедова, жительница города.

О новой цене на отопление жильцы узнали из платежек за ноябрь. Помочь здесь могла бы субсидия, однако такой тариф она не покрывает.

О высоком тарифе не предупреждали, а вот, что в следующем году отопление вообще выключат, писали в объявлениях. Городские власти требуют, чтобы жители перешли на автономку. Правда, при отсутствии долгов и наличии кругленькой суммы.

Тариф действительно максимальный, потому что отапливать эти двухэтажки дорого, объясняют в компании. Жителям домов советуют не медлить и устанавливать автономное отопление. Тем более что горсовет эти расходы компенсирует. Но жителям придется вложить свои средства.

Люди же настроены решительно. Платить большие суммы в платежках не собираются. Будут добиваться встречи с городскими и областными властями. Если это не даст результата, говорят, будут перекрывать дорогу.

В Днепре жители нескольких двухэтажек должны платить за тепло по очень высокому тарифу | Новости Украины

Как сообщалось, в Офисе президента заявили, что отопительный сезон 2021-22 будет без перебоев и повышения тарифов, руководствуясь Меморандумом, ранее подписанным между Кабинетом министров, Офисом президента, местными властями и "Нафтогазом Украины".

Авторы: Анастасия Неверная, Владислав Комишин, Днепр ТСН 1+1

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