Дорогу Единства, восстановленную в ходе "Большого строительства", испытают ретро-автомобили

В выставке-пробеге примут участие 20 ретро-автомобилей.

На восстановленной в Днепропетровской области участке дороги М-30 Стрый — Изварино, получившая название Дорога Единства, 2 июля пройдет автопробег ретро-автомобилей. Об этом в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог Днепропетровской области.

Старт запланирован на 12-00 от скульптуры «Бык», расположенной на 186 километре бывшей трассы международного значения М-04 Знаменка — Луганск — Изварино. Ее, как и трассу М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, в конце апреля правительство объединило в Дорогу Единства М-30.

Общая протяженность трассы М-30 составляет 1400 км, ее открытие после восстановительных работ запланировано ко Дню независимости.

В пределах Днепропетровской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» восстановлено уже 45 километров трассы международного значения М-30.

Напомним, ко Дню независимости запланировано также открытие Южного обхода Днепра, первой в истории областного центра объездной дороги. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

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