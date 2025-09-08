Дороже, чем во Львове: почему военные вынуждены платить заоблачные цены за жилье у фронта

Военных гонят, как прокаженных: откровенное сообщение экс-нардепа о жилье для защитников / © pro.berdyansk.biz

Военнослужащий ВСУ и экс-нардеп Игорь Луценко обратил внимание на проблему отсутствия жилья для военных в прифронтовых громадах, где защитники восстанавливаются после выходов на ноль.

Об этом Луценко написал в своем Facebook.

«Армия бомжей. Хотел бы проинформировать широкие слои украинцев о еще одной проблеме фронта: солдатам негде жить», — пишет бывший нардеп.

По его словам, цены на дома и квартиры в прифронтовых районах таковы, что способны съесть боевые премии и не сравнятся ни с одним элитным регионом Украины — даже Львовом и Киевом. Луценко утверждает, что в прифронтовых громадах местные просят 20, 30, 40 тысяч гривен за обычный сельский дом, где нет воды, и где никто не жил годами.

«Более того, значительное количество арендодателей вообще открыто отказывают военным на том основании, что они военные. Но это не вызывает какого-либо общественного резонанса и многодневных обсуждений в соцсетях. Военных гонят, как прокаженных, из них лупят три цены — и военные терпят», — рассказывает Луценко.

Экс-нардеп сразу уточняет — есть противоположные исключения. Есть много патриотов, бесплатно селящих к себе украинских защитников. Есть местные громады, организовавшие работу по помощи военнослужащим с размещением.

«Но это исключения. В целом, государство и местное самоуправление эту боль фронтовиков игнорирует», — утверждает Луценко.

Также он жалуется, что этой проблемой не занимается как следует военная вертикаль. Но, с другой стороны, фактические порядки в армии не предусматривают такую обязанность. Поэтому проблемы солдат с поселением решают сами солдаты.

Старые нормы по расселению военных давно неактуальны

«В нынешних условиях старые уставы уже не актуальны! Старая система предполагала, что военные будут жить централизованно — например, в зданиях детсадов или школ или других государственных учреждений. Но с развитием дальнобойных средств поражения эта отсталая практика обошлась украинскому народу в тысячи утраченных воинских жизней, а бюджету — миллиардов компенсации семьям погибших», — отмечает военный.

Доходит до анекдотичного

«А много ли воинских частей, которым их начальство (эти все ОТУ, ОСУВ и тд) способствует мгновенному расселению их личного состава? Многие командировки обеспокоены этим, когда им на голову летит куча других задач? Вместе с тем, вероятно, миллионы квадратных метров жилья стоят свободные рядом. Их никто и не думает передавать военным. Это квартиры и дома тех, кто сбежал к россиянам или уехал за границу к европейцам. Их трогать нельзя», — пишет экснардеп.

Он утверждает, что как только кто-то из военных самовольно занимает такое жилье, к нему приезжает полиция.

«Доходит до анекдотичного. У автора этих строк есть знакомые, сражавшиеся за населенный пункт, восточно-северный край которого уже атаковала российская пехота. В то время при попытке занять дом на западной части городка к ним под обстрелами прибыл участковый, чтобы сообщить о запрете такого самовольного заселения. Как вы уже догадались, впоследствии россияне оккупировали этот поселок вместе со всей уцелевшей недвижимостью», — рассказал Луценко.

Как решить проблему расселения военных

Луценко утверждает, что законодательная база по обеспечению военных жильем существует, просто ее никто не хочет использовать.

По его словам, закон «О правовом режиме военного положения» предусматривает квартирную повинность. Поэтому всех граждан Украины можно обязать размещать у себя военнослужащих, полицейских, беженцев.

«Этот закон, если его применять, решит проблему квартирования раз и навсегда. Просто начальники всех уровней не хотят на себя никакой ответственности, чтобы его использовать, придумают басни о недостаточных механизмах для реализации его положений», — подытожил бывший нардеп.

