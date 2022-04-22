Дорожники строят еще одну временную переправу на трассе Р-69 Киев-Чернигов

На дороге Р-69 Киев – Чернигов началось строительство уже второй временной переправы рядом с разрушенным российскими войсками мостом.

На объекте будет работать техника, которая только что завершила возведение переправы на другой локации этой же дороги. Дорожники уже начали оборудовать насыпь временной объездной дороги, сообщили в Укравтодоре.

В результате боевых действий против российских оккупационных войск, продолжавшихся в Черниговской области более месяца, было повреждено 626 км государственных дорог и 20 мостов.

«В апреле дорожное хозяйство области возобновило работу. Сейчас работаем над обеспечением проезда по основным транспортным коридорам», – отметили в Госагентстве автомобильных дорог.

После деоккупации Черниговщины в области уже был восстановлен проезд рядом с четырьмя разрушенными сооружениями, еще на трех искусственных сооружениях продолжаются работы.

Одновременно проводится также уборка дорог, которую дорожники начинают сразу после разминирования.

По данным Укравтодора, порядок наведен уже на 52 километрах дорог государственного значения, в частности, на трассах М-01, Н-27 и Р-56. На дорогах, ведущих в Киев, дорожники уже приступили к ямочному ремонту.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Буче, освобожденной от войск государства-террориста россии, в домах уже начали устанавливать новые окна.