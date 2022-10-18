Дорожники устанавливают первый чешский мост, который соединит Балаклею и Харьков

В Харьковской области начали монтировать один из металлических мостов, переданный Украине Администрацией государственных материальных резервов Чехии.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в своем Facebook.

По его словам, 36-метровая переправа будет построена возле Балаклеи. Временный мост поможет соединить деоккупированный город с Харьковом по автодороге Р-78.

"Открыть движение по мосту планируем уже в ноябре. Движение на нем будет реверсное, однако даже такая переправа значительно упростит транспортную связь с освобожденным городом", — отметил Кубраков.

Кроме того, во время работы на мосту активно ведется расчистка на государственных и коммунальных дорогах Харьковщины. С момента деоккупации области в сентябре успели убрать 414,4 км автомобильных дорог государственного значения и 24,2 км коммунальных дорог Балаклеи, Изюма и Купянска.

"Несмотря на обстрелы работы на деоккупированной Харьковщине, не останавливаются 24/7. Вместе с военными нам удалось устроить 7 временных переправ, еще на 6 продолжаются работы и они заработают в ближайшее время. С сентября в области работают около 300 дорожных рабочих на основных транспортных коридорах Харьковщины. Вслед за саперами они разбирают завалы, расчищают дороги, вывозят сожженную военную технику, ремонтируют покрытие", — рассказал Кубраков.

Напомним, ВСУ приближаются к границам Харьковской области, что открывает путь к Кременной — населенному пункту, который является стратегическим в пути к деоккупации Луганщины.

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