Достал гранату и бросил в сторону полицейских: на Николаевщине обидчик подорвал правоохранителей

Обидчик взорвал наряд полиции / © Полиция Киевской области

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На Николаевщине днем 28 апреля обидчик взорвал наряд полиции, прибывший по вызову о семейной ссоре. От полученных травм 21-летний полицейский Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи. Еще трое правоохранителей госпитализированы.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Убегая от правоохранителей, обидчик достал гранату и бросил ее в сторону полицейских. Четверо полицейских оказались под ударом.

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«Недавно Максим стал отцом, впрочем, дочь узнает о его героическом поступке через годы… Для всех скептиков, которые считают, что нужно отправить всю полицию на фронт — задайте себе вопрос „А что, как такое случится с моим близким человеком или со мной?“.

Он также отметил, что сейчас у людей немало оружия на руках, так что полицейские не могут предсказать, где произойдет беда.

«Но мы точно будем реагировать первыми. Каждый день мы прорабатываем тысячи подобных вызовов, но никто не знает, что ждет полицейских на месте. Мы готовы ко всему, и ценой собственной жизни защищаем наших граждан как в тылу, так и на передовой», — сказал глава Нацполиции.

Вооруженный нападающий сразу же задержан. Но это не вернет жизнь 21-летнему сержанту полиции.

Выговский выразил соболезнования родным Максима Рыжко.

Вечная память…

Напомним, ранее зимой 2025 года в военкоматах Хмельницкой области ввели усиленные меры безопасности после подрыва здания на территории военного объекта в Каменце-Подольском 5 февраля.

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