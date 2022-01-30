Достал из сумки пистолет: в Одессе военный устроил налет на магазин

Достал из сумки пистолет: в Одессе военный устроил налет на магазин

Мужчина признал свою вину.

В Одессе военнослужащий совершил разбойное нападение на магазин, забрал из кассы 13 тысяч гривен.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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По данным следствия, мужчина воспользовался тем, что в магазине кроме продавца никого не было. Он достал из сумки пистолет, направил его в спину продавцу и приказал отдать деньги из кассы.

Военный забрал 13 тысяч гривен, а также прихватил с собой два мобильных телефона, которые затем выбросил по дороге домой.

Обвиняемый не отрицал обвинения, он также возместил ущерб потерпевшей в полном объеме. Его приговорили к минимальному наказанию – без изоляции от общества. Также с него взыскали более 600 гривен судебного сбора.

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