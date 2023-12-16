"Достала несправедливость": экс-голова села на Закарпатье объяснил, почему депутат мог взорвать гранаты

В Закарпатье 15 декабря депутат Сергей Батрин взорвал гранаты в сессионном зале, в результате чего пострадали 26 человек. Стало известно, что стало вероятной причиной такого инцидента.

Депутат Сергей Батрин, совершивший теракт в сельсовете на Закарпатье, якобы имел конфликт с действующим сельским председателем Керецковского сельского совета — депутатом от ОПЗЖ Михаилом Мушкой.

Об этом рассказал бывший сельский председатель Керецкив Михаил Маровди в комментарии 24 Канала.

Он отметил, что не может точно объяснить, почему Батрин так поступил, но предположил, что его могла "достать несправедливость, которая творилась в селе".

Экс-глава Керецковского сельского совета подчеркнул, что очень хорошо знал Сергея Батрина, ведь работал с ним в инициативной группе последние полгода. В частности, они выступали против строительства ГЭС на реке Боржава в Закарпатье.

Маровди также отметил, что граждане села поддержали создание этой группы. Ведь они были против беззакония, которое делал нынешний глава сельсовета Михаил Мушка.

"Нашего нынешнего председателя через месяц после того, как он возглавил совет, схватили на взятке. Уже суды идут 3 года. Затем его подозревали в нецелевом использовании средств. В общем, там целый букет уголовных дел", – сказал Михаил Маровди.

В то же время экс-председатель сельсовета подчеркнул, что Батрин был самодостаточным мужчиной и бизнесменом. Однако он не понимает, для чего депутату требовалась должность секретаря сельского совета, на которую он хотел баллотироваться в день теракта.

"Его, видимо, достала эта несправедливость. Мы просили по закону о доступе к публичной информации дать копии о движении средств, о зарплатах (глав сельсовета – ред.) и т.д. А он (Мушка – ред.) не делал ничего", – сказал бывший глава сельсовета.

Он также отметил, что было расследование о том, что нынешние руководители села также украли ВАЗы, которые должны были идти на фронт для наших бойцов. По словам Маровди, уголовных дел на Мушку сейчас много. Однако, несмотря на это, его не снимали с должности.

Экс-глава Керецковского сельского совета также подчеркнул, что когда Мушку схватили на взятке, то также не отстранили от должности. Это произошло, несмотря на то, что губернатор был в курсе всего и хотел решить этот вопрос, но над Мушкой якобы есть "крыша".

"Он обещал решить все вопросы положительно, закончить этот беспредел, но тогда надо избрать секретаря сельского совета, а у нас люди оставляли этого Мушку. В то же время первый заместитель председателя облгосадминистрации Мирослав Белецкий не назначал нового", — рассказал Маровди.

Бывший глава села также сказал, что Батрин обычно звал его на сессии сельсовета, но не в этот раз, когда взорвались гранаты.

Сергей Батрин/X (Twitter)

"Именно на эту сессию он меня не позвал почему-то, наверное, пожалел меня, как и еще своих двух друзей. Но, наверное, достал его этот Мушка", — сказал он.

Бывший глава сельского совета также назвал действия Батрина терактом, ведь в результате подрыва гранаты пострадали лучшие работники сельского совета.

"Ни одна капля крови не стоит того, чтобы бросать гранаты. Если у тебя вопрос к тому же Мушке, то должен был говорить с ним и разбираться", — подчеркнул Маровди.

Сергей Батрин в Керецковском сельсовете перед подрывом гранат/Скриншот / Фото: закарпатская областная прокуратура

Фото с места подрыва гранат в Керецковском сельсовете на Закарпатье/Фото: Закарпатская областная прокуратура / Фото: закарпатская областная прокуратура

Мужчина также отметил, что предупреждал депутата о том, что его не изберут секретарем. Ведь всю оппозицию Мушка в селе якобы "зачистил", оставив всего 3 человека, а все остальные депутаты, работающие в сельском совете, или их члены семей, так или иначе связаны между собой бизнесом.

Подрыв гранаты в Закарпатье

В четверг, 15 декабря, произошла трагедия во время заседания Керецковского сельского совета Хустского района. Один из депутатов совета взорвал гранаты внутри здания во время заседания.

По предварительной информации, причиной инцидента могло стать несогласие депутата с определенными решениями, принятыми во время заседания сельсовета. В частности, по словам главы Хустской районной военной администрации Виктора Сабадоша, рассматривали вопросы утверждения бюджета на 2024 год и итоги 2023-го.

Подрывник выжил, но находится в тяжелом состоянии. По последним данным правоохранителей, в результате инцидента пострадали 26 человек, из которых 6 — в тяжелом состоянии.

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