Достали 175 кг тротила: в Харьковской области разминировали дамбу (фото, видео)

В селе Великие Проходы Дергачевского района Харьковской области взрывотехники разминировали дамбу.

Об этом сообщил глава следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

В ходе проверки обнаружили, что российские оккупанты заложили там 175 килограммов тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы. По его словам, общий тротиловый эквивалент составляет около 650 килограммов.

"Для понимания, по оценкам экспертов для взрыва трубы Северного Потока, было использовано 500 кг тротилового эквивалента. Последствия такого взрыва были бы ужасны — затопление целых сел и поселков", — подчеркнул Болвинов.

Отметим, что село было освобождено от оккупантов во вторник, 11 сентября.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе взрывчатка убила российских энергетиков.