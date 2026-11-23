Силы обороны Украины совместно с СБУ уничтожили российский военный корвет «Меркурий» и поразили подсанкционное судно у порта Бенгази / © СБУ

Реклама

Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности провели уникальную спецоперацию у побережья Ливии, в результате которой был затоплен новейший российский военный корвет «Меркурий» и поражен подсанкционный сухогруз РФ.

Об успешном выполнении задания сообщили президент Владимир Зеленский и пресс-служба СБУ.

Реклама

Для удара вблизи ливийского порта Бенгази украинские воины применили семь безэкипажных катеров отечественного производства. Как уточнили в СБУ, дроны доставили на определенную локацию и спустили на воду так называемого «материнского судна». Несмотря на попытки окупантов уничтожить катера с воздуха, воды и суши, украинские дроны достигли цели и поразили обе цели.

Реклама

«Образцовая наша украинская операция в ответ на российскую войну. Спасибо воинам Службы безопасности Украины и всех наших сил обороны Украины, которые были задействованы для выполнения этих задач. Вчера и сегодня подробно получал доклады по шагам в операции — определенные цели достигнуты», — заявил Владимир Зеленский.

Что известно об уничтоженных и пораженных судах

Корвет Меркурий (бортовый номер 734, проект 20380): один из новейших кораблей ВМФ РФ, приписанный к Черноморскому флоту, который приняли на вооружение уже во время полномасштабной войны — в 2023 году. Судно регулярно сопровождало вражеские морские конвои. В СБУ отметили, что кораблю «не помогло даже то, что судно укрылось в порту» — корвет пошел ко дну вместе с находившимся на его борту многофункциональным боевым вертолетом Ка-27.

Сухогруз MV ANGARA (IMO 9179842): подсанкционное российское судно, которое агрессор использовал для перевозки вооружения и военной техники, в частности так называемых «Сирийского» и «Ливийского экспресса». По словам президента, результат атаки по нему — «впечатлен».

В спецслужбе отметили, что оба судна были законными военными целями, поскольку непосредственно работали на военные способности страны-агрессора.

«Силы обороны Украины в очередной раз продемонстрировали, что у российского военного флота и его логистики нет безопасных маршрутов даже далеко за пределами Черного моря. Такие уникальные спецоперации разрушают логистические возможности врага и вынуждают Россию платить за агрессию даже на стратегическом расстоянии от Украины», — подчеркнули в СБУ.

Владимир Зеленский, комментируя успех операции, добавил, что Украина и дальше будет уничтожать врага на море:

Реклама

«Продолжаем операции в определенных акваториях. Отвечаем России на злость. Развиваем украинское оружие. Слава Украине!» — резюмировал глава государства.

Сили оборони України спільно з СБУ знищили російський військовий корвет «Меркурій» та уразили підсанкційне судно рф біля порту Бенгазі / © СБУ

Напомним, ранее российское судно, перевозившее оружие, попало под удар в Финском заливе.

Новости партнеров

Новости партнеров