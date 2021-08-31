Достали из маминой сумки: на Полтавщине двухлетние дети отравились таблетками, их госпитализировали

Дети наглотались таблеток от гипертонии и попали в больницу.
В Полтавской области двойняшки возрастом 2,4 года наглотались таблеток, которые достали из маминой сумки. После чего маленьких сестричек госпитализировали с отравлением.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.
"30 августа около 9:40 до Миргородского райотдела полиции поступила информация от медиков, о том, что в больницу бригада скорой помощи доставила двоих девочек-двойняшек возрастом 2,4 года с подозрением на отравление медицинскими препаратами", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, девочки самостоятельно достали из сумки матери таблетки от гипертонии и съели несколько. За медицинской помощью к врачам обратилась мама детей, которая увидела полупустую блистерную упаковку рядом с малышами.
Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. Полиция проводит проверку.
Напомним, в Тернопольской области мужчина попытался совершить суицид и выпил 50 таблеток.