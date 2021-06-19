Достали с разбитой головой: в Днепре женщина покончила с собой, прыгнув с моста

По словам очевидцев, женщина намеренно перелезла через перила и спрыгнула вниз.

В Днепре в ночь на субботу, 19 июня, 31-летняя женщина прыгнула с Нового моста в реку и получила смертельную травму головы.

Об этом с места события сообщает "Информатор".

Отмечается, что инцидент произошел на Сичеславской Набережной возле ресторана "1000 и 1 ночь".

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По словам очевидцев, на мосту женщина находилась одна, без компании. Она намеренно перелезла через перила и спрыгнула вниз.

Пострадавшую достали из Днепра "с разбитой головой", на место вызвали полицию и скорую. Ее пытались реанимировать в течение 20 минут, однако спасти не смогли. Медики констатировали смерть.

Напомним, в Днепре на Самарском мосту девушка пыталась покончить с собой. Ее спасали прохожие, но не удержали.

В Днепре девушка пыталась покончить с собой, прыгнув с моста

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