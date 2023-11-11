"Достанем оккупанта": Зеленский пообещал возмездие за удары по освобожденному Херсону

Украинский лидер напомнил, что враг уже не может чувствовать себя спокойно ни в Черном море, ни в оккупированном Крыму.

В субботу, 11 ноября, в первую годовщину освобождения Херсона, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что за удары по этому городу и другим уже свободным населенным пунктам Херсонщины, враг получит заслуженное возмездие от украинских воинов.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении.

“Наши силы безопасности и обороны ответят российской армии на удары по Херсону и селам Херсонщины. Да, как это всегда происходит. Эта неделя показала, что и в Черном море, и на территории Крыма, и где-нибудь еще мы достанем оккупанта. И слава всем нашим ребятам, именно так возвращающим Украине справедливость”, — заявил он.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто сегодня вспоминал, как херсонцы противостояли оккупантам, и почтил память тех, кто отдал свою жизнь, чтобы Херсон, как и все наше государство, был свободен.

Президент также сообщил, что подписал указ о государственных наградах для воинов и гражданских, отличившихся в защите Херсонщины.

“Вместе с нашими воинами в этом указе также отмечены сотрудники органов местной власти. Это люди, которые не покинули своих громад, помогали защите от оккупантов, сопротивлялись. Лечили и лечат, организовывали помощь тем, кто не мог сам себя обеспечить, спасали детей от депортации, спасали людей от российского террора. Спасают и сейчас. Под бомбами, в условиях постоянных ударов”, — подчеркнул он.

Напомним, 11 ноября, в первую годовщину освобождения Херсона, кафиры обстреляли центральную часть города, попав снарядом в многоквартирный дом. Два человека пострадали.

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