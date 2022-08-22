"Достаточно будет только авиации": Пионтковский о предупреждении НАТО России по Запорожской АЭС

Великобритания и США заявили, что авария на Запорожской АЭС может рассматриваться странами-членами НАТО как нарушение 5-й статьи Альянса о коллективной безопасности.

В таком случае россиянам придется иметь дело непосредственно с НАТО. Правда, их войска на территорию Украины не войдут.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Он считает, что НАТО будет достаточно только авиации, чтобы через несколько часов превратить в пепел всю российскую группировку на территории Украины.

"Вы видите, как изменили ситуацию на фронте 16 HIMARS. А если будет привлечена вся американская авиация, ракеты", – сказал публицист.

Пионтковский добавил, что Путин эту угрозу осознает и предупреждение понял. Публицист подчеркнул, что времена, когда все боялись Путина прошли, и теперь бояться должен он.

"То, как Запад перестал слушать его угрозы, заметно в том числе и в ядерной сфере. В последнее время из Москвы раздаются кардинально другие заявления. Они говорят, что ядерная война невозможна, ведь в ней не будет победителей, а российское ядерное оружие существует только для сдерживания возможной ядерной атаки", — сказал Пионтковский.

Напомним, что британский полковник предупреждает Украину о предполагаемой измене Запада, которая позволит Путину выиграть войну

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