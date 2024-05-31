Достаточно ли иметь выписку из ЦНАПа или "Резерв+" вместо военно-учетного документа: ответ ТЦК

В законы Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О правовом режиме военного положения" внесены изменения.

Так, в период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского. Эта норма вступила в силу 18 мая, а за невыполнение предусмотрено наложение штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.

Об этом в интервью "Телеграф" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

"Но нужно понимать, подчеркивает он, что ни выписка из ЦНАПа, ни приложение "Резерв+" не являются военно-учетными документами.

"Для призывников таким документом является удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение. Кроме того, постановлением Кабмина №559 утверждена новая форма военно-учетного документа, который, конечно, также может иметь при себе гражданин" , – отметил Истомин.

Ранее речь шла о том, что выписка из ЦНАПа об обновлении данных имеет и печать, и подпись, то есть она имеет юридическую силу. Но это не касается выезда граждан за границу.

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