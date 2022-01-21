Каков будет размер пенсии, достаточно ли стажа: как это проверить онлайн, объяснили в ПФУ

Каков будет размер пенсии, достаточно ли стажа: как это проверить онлайн, объяснили в ПФУ

Если вы собираетесь выходить на пенсию и не знаете, как узнать свой страховой стаж, или уже пенсионер и хотите проверить размер своей пенсии и дату ее выплаты, то сделать это можно онлайн. Как именно читайте в материале ТСН.ua.

Как узнать свой страховой стаж

Страховой стаж для пенсии – период, в течение которого лицо или его работодатель ежемесячно уплачивает обязательные страховые взносы (ЕСВ).

У будущих пенсионеров часто возникает вопрос: как узнать свой страховой стаж и проверить, достаточно ли его для получения пенсионных выплат. В ПФУ объяснили, сделать это можно на самом портале электронных услуг ПФУ или через мобильное приложение Пенсионный фонд (доступен как в Google Play так и в Apple Store).

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Чтобы узнать свой страховой стаж на веб-портале:

Пройти авторизацию для входа в личный кабинет любым удобным для вас способом: 1) используя квалифицированную электронную подпись (КЭП, которую можно получить в ПриватБанке, УкрСибБанке, Национальном Банке Украины, на портале Действие); 2) идентификация по GOV.ID (платформа, для аутентификации пользователей, где нужно зарегистрироваться с помощью КЭП) или 3) с помощью логина и пароля (для получения нужно посетить территориальный орган Фонда и предоставить паспорт и идентификационный код, после чего можно в любое какое время заходить на портал, используя полученные логин с паролем). Как узнать свой страховой стаж: авторизация на веб-портале ПФУ Выберите раздел “Данные из реестра застрахованных лиц”. Как узнать свой страховой стаж: перейдите в раздел "Данные из реестра застрахованных лиц" На экране вы увидите всю необходимую информацию, в частности: заработную плату, с которой уплачивали страховые взносы с 2004 года (в некоторых случаях с 1998), страховой стаж, все места работы, периоды, когда была получена помощь по временной потере трудоспособности.

Как узнать свой страховой стаж: тут можна найти всю нужную информацию

Внимательно проверьте все доступные сведения. В случае, если вы увидели недостоверную или устаревшую информацию, обязательно предоставьте Анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц. Вместе с анкетой нужно также предоставить скан-копии любых документов, подтверждающих изменения.

Как узнать свой страховой стаж, если вы используете приложение “Пенсионный фонд” на Android? Инструкция следующая:

Авторизуйтесь в приложении (через КЭП, логин и пароль или GOV.ID). В своем профиле выберите раздел "Страховой стаж". Вы увидите все сведения за период работы. Также можно проверить заработную плату, документацию, обращение.

Как узнать свой страховой стаж в приложении "Пенсионный фонд" на Android

Подобная инструкция и в случае, если вы используете операционную систему iOS и установили приложение через Apple Store.

Как узнать свой страховой стаж в приложении "Пенсионный фонд" на iOS

Как узнать размер пенсии и дату ее выплаты

Если вы уже достигли пенсионного возраста и не знаете, как узнать размер пенсии и дату ее выплаты, то сделать это можно онлайн на веб-портале Пенсионного Фонда Украины. Для этого:

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