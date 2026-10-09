ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
238
Время на прочтение
2 мин

Достаточно ли Украине боевых пилотов: в Воздушных силах дали откровенный ответ

В Воздушных силах ВСУ отметили, что Украине нужны не только новые самолеты, но и дополнительные ракеты и боеприпасы для выполнения боевых задач.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Юрий Игнат

Юрий Игнат / © ТСН

Гибель командира звена 40-й бригады тактической авиации «Привид Києва» Марата Мамбетова стала большой потерей для Воздушных сил ВСУ. В Украине продолжают готовить новых военных летчиков, однако для эффективного выполнения боевых задач авиации нужны дополнительные самолеты, ракеты и боеприпасы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов

1 октября во время выполнения боевой задачи на одном из направлений фронта погиб капитан Марат Мамбетов. Он был командиром звена 40-й бригады тактической авиации «Привид Києва».

На истребителе МиГ-29 пилот наносил ракетно-бомбовые удары по позициям российских войск. Во время выполнения задания самолет поразила вражеская ракета.

«Пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил», — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В Командовании Воздушных сил выразили соболезнования родным и близким погибшего. Юрий Игнат также отметил, что потеря молодого пилота с большим боевым опытом особенно болезненна для Украины. Он вспомнил и отца Мамбетова, который служит боевым вертолетчиком.

«Прежде всего, хочется выразить огромное уважение и соболезнование семье Марата. Его отец — боевой вертолетчик… Я думаю, о нем еще услышат — он не меньший герой, чем его сын», — сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил также отметил самоотверженность украинских летчиков, выполняющих многочисленные боевые вылеты, поражая цели противника и поддерживая украинскую пехоту.

«Таких молодых пилотов действительно терять очень больно. И то, что они делают, имея столько боевых вылетов, и самопожертвование, на которое они иногда идут, действительно заслуживает огромного уважения», — отметил Игнат.

Достаточно ли Украине военных пилотов

По словам Игната, в Украине есть молодежь, стремящаяся стать военными летчиками. Подготовка будущих пилотов проходит как в Украине, так и за рубежом — в учебных центрах стран-партнеров.

В частности курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил учатся на тренажерах F-16. Часть подготовки проходит за границей, в частности, в Румынии.

Как подчеркнул Юрий Игнат, подготовка новых летчиков — лишь часть потребностей украинской авиации. Для эффективного выполнения боевых задач Воздушным силам необходимы дополнительные самолеты, ракеты и боеприпасы.

«Пилоты у нас есть, нам нужно больше самолетов, а главное — нам нужно больше ракет и боеприпасов», — сказал представитель Воздушных сил.

Напомним, 1 октября стало известно, что во время боевой задачи погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из 40-й бригады тактической авиации «Привид Києва». Его самолет поразила вражеская ракета, пилот катапультировался, но не выжил.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie