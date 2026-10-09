Достаточно ли Украине боевых пилотов: в Воздушных силах дали откровенный ответ

Юрий Игнат / © ТСН

Реклама

Гибель командира звена 40-й бригады тактической авиации «Привид Києва» Марата Мамбетова стала большой потерей для Воздушных сил ВСУ. В Украине продолжают готовить новых военных летчиков, однако для эффективного выполнения боевых задач авиации нужны дополнительные самолеты, ракеты и боеприпасы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Реклама

Как погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов

1 октября во время выполнения боевой задачи на одном из направлений фронта погиб капитан Марат Мамбетов. Он был командиром звена 40-й бригады тактической авиации «Привид Києва».

Реклама

На истребителе МиГ-29 пилот наносил ракетно-бомбовые удары по позициям российских войск. Во время выполнения задания самолет поразила вражеская ракета.

«Пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил», — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В Командовании Воздушных сил выразили соболезнования родным и близким погибшего. Юрий Игнат также отметил, что потеря молодого пилота с большим боевым опытом особенно болезненна для Украины. Он вспомнил и отца Мамбетова, который служит боевым вертолетчиком.

«Прежде всего, хочется выразить огромное уважение и соболезнование семье Марата. Его отец — боевой вертолетчик… Я думаю, о нем еще услышат — он не меньший герой, чем его сын», — сказал Игнат.

Реклама

Представитель Воздушных сил также отметил самоотверженность украинских летчиков, выполняющих многочисленные боевые вылеты, поражая цели противника и поддерживая украинскую пехоту.

«Таких молодых пилотов действительно терять очень больно. И то, что они делают, имея столько боевых вылетов, и самопожертвование, на которое они иногда идут, действительно заслуживает огромного уважения», — отметил Игнат.

Достаточно ли Украине военных пилотов

По словам Игната, в Украине есть молодежь, стремящаяся стать военными летчиками. Подготовка будущих пилотов проходит как в Украине, так и за рубежом — в учебных центрах стран-партнеров.

В частности курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил учатся на тренажерах F-16. Часть подготовки проходит за границей, в частности, в Румынии.

Реклама

Как подчеркнул Юрий Игнат, подготовка новых летчиков — лишь часть потребностей украинской авиации. Для эффективного выполнения боевых задач Воздушным силам необходимы дополнительные самолеты, ракеты и боеприпасы.

«Пилоты у нас есть, нам нужно больше самолетов, а главное — нам нужно больше ракет и боеприпасов», — сказал представитель Воздушных сил.

Напомним, 1 октября стало известно, что во время боевой задачи погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из 40-й бригады тактической авиации «Привид Києва». Его самолет поразила вражеская ракета, пилот катапультировался, но не выжил.

Новости партнеров