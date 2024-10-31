Достаточно ли в Украине добровольцев: в Киевском ТЦК отчитались о ситуации

Количество добровольцев, желающих вступить в ряды ВСУ и Сил обороны, значительно уменьшилось.

Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил помощник главы Киевского городского ТЦК и СП по правовой работе Тарас Титаренко.

По сравнению с 2022-2023 годами количество добровольцев, желающих вступить в ряды ВСУ и Сил обороны, уменьшилось.

По его словам, большинство военнообязанных, имеющихся в районных территориальных центрах комплектования, это лица, желающие получить либо отсрочку, либо имеющие бронирование.

Напомним, действие военного положения и общей мобилизации продлили на 90 дней — с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

Мобилизовать могут военнообязанные:

в возрасте 18-60 лет, если они пригодны (т.е. прошли ВЛК), имеют опыт военной службы. Кроме того, их должны снять с военного учета, но признать пригодными во время военного положения — при этом им нужно до 4 февраля следующего года пройти медкомиссию);

в возрасте 25-60 лет в том случае, если у них отсутствует опыт и они признаны медкомиссией пригодными к службе, а также если у них раньше был статус "ограниченно пригодный" во время военного положения из-за состояния здоровья. Таким лицам также следует пройти еще раз медкомиссию.

Следует добавить, что мобилизовать могут тех, кто не имеет права на отсрочку или бронирование.

Военный эксперт Петр Черник убежден, что мобилизационный возраст нужно снизить до 23 лет и несмотря на то, что это довольно болезненная тема, однако мобилизация должна продолжаться.

Отметим, что с 1 ноября будут действовать новые изменения, касающиеся военного положения.

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