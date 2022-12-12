Достаточно ли в ВСУ военных и в чем нуждается Украина в противостоянии с Россией: Резников ответил

Министр обороны Украины рассказал, в чем нуждается Украина для эффективной борьбы с оккупантами.

У Украины достаточно человеческого ресурса, чтобы противостоять российским войскам. Впрочем, для Украины важно обеспечение оружием и амуницией.

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции.

"У нас человеческого ресурса достаточно. Для нас очень важны оружие и амуниция для того, чтобы этот человеческий ресурс успешно мог воевать. Поэтому мы с нашими коллегами-министрами обороны ведем 24/7 разговор, каким еще оружием можно усилить наши Вооруженные силы", – сказал Резников.

Также министр рассказал, как иностранный легион влияет на ситуацию на фронте.

"Этот интернациональный легион и возможность бороться вместе с Украиной за европейские ценности, носит идеологический, политический характер. Это поддержка стран, это поддержка населения стран, которые на поле боя хотят прекратить произвол одной из стран, которая своими действиями разрушила международную систему безопасности, которая была построена после Второй мировой войны. Поэтому наличие легиона для нас, прежде всего, это такая поддержка. Потому что потенциал украинцев относительно мобилизационного ресурса у нас есть", — отметил он.

Ресурсы Украины

6 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что количество личного состава в ВСУ достаточно, поэтому дополнительная волна мобилизации пока не планируется.

Что касается вооружения, то 9 декабря стало известно, что США подготовили для Украины дополнительную военную помощь на 275 миллионов долларов, включая большое количество боеприпасов и высокотехнологичных систем, которые можно использовать для обнаружения и противодействия беспилотникам.

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