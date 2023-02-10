"Достаточно разговоров и колебаний": на фоне массированного обстрела Подоляк призвал дать Украине необходимое оружие

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы остановить геноцид украинцев.

В течение суток Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. В ОП подчеркнули, что защитникам необходимо больше оружия, чтобы остановить вражеский геноцид.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем твиттере.

"Всю ночь и утро РФ наносила удары по городам Украины. Намерения РФ те же: массовые разрушения и убийства. Достаточно разговоров и политических колебаний. Лишь быстрые ключевые решения: ракеты большой дальности, истребители, логистика оперативной поставки. Иначе геноцид не остановить", – подчеркнул советник главы Офиса президента.

Напомним, утром 10 февраля оккупанты совершили массированный ракетный обстрел всей Украины. Взрывы раздались в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Хмельницкой и других регионах.

Так, в частности, РФ попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины.

Кроме того, вражеская ракета на Львовщине упала прямо у автобусной остановки. К счастью, она не разорвалась.

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