Доставайте пуховики: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине и рассказали, где будет холоднее всего

В Украине резко изменится погода / © Getty Images

В Украине 21 апреля будет царить холодная арктическая погода с ночными заморозками и дневными дождями. Подробнее о погоде в Украине — читайте материале ТСН.ua.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в ближайшее время в стране сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до +7 градусов тепла, причем во время прояснений вероятны заморозки. Днем столбики термометров будут показывать до +12 градусов. Как прогнозирует синоптик, заметное потепление в стране ожидается лишь с 4 мая.

Во вторник, 21 апреля, осадки будут в западных областях, особенно возле Карпат, а также на юго-востоке страны. При этом ближайшей ночью в южных и юго-восточных регионах, а завтра днем в Запорожье и Донецкой области возможны мощные ливни. Ночная температура в большинстве областей, кроме юга, составит от +1 до +7 градусов тепла.

В свою очередь руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что 21-22 апреля антициклон «Uli» пролонгирует преимущественно солнечную и сухую погоду. По его словам, что поступление арктического воздуха пока сохраняется.

Постригань предупреждает, что ближайшей ночью ударят заморозки в воздухе до -3 градусов ниже нуля, а днем температура воздуха прогреется лишь до +7…+12 градусов тепла.

В Украинском гидрометцентре предупреждают, что в ближайшие сутки большинство регионов страны накроют дожди. По прогнозу синоптиков, только на севере будет сухо. Также в гидрометцентре прогнозируют 21 апреля облачную погоду с кратковременными прояснениями. Ветер будет дуть преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с, в южных областях местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Погода в Украине 21 апреля / © Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, днем ожидается от +7 до +12 градусов тепла.

В Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег, температура в течение суток в регионе будет колебаться от +3 мороза до +2 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 21 апреля. В северных областях, а также в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях ударят заморозки в воздухе до -3, из-за чего объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Предупреждение о заморозках в Украине 21 апреля / © Укргидрометцентр

Параллельно на Черниговщине продолжается развитие половодья. В течение 20-23 апреля на Десне и реке Сейм уровень воды будет расти на 1-5 см в сутки. Это повлечет дальнейшее затопление заводей и может привести к нарушению транспортного сообщения в Новгород-Северском и Корюковском районах. В этих регионах объявили первый (желтый) уровень опасности.

Предупреждение о возможных подтоплениях / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики предупредили о холодной неделе в Украине и рассказали к какой погоде готовиться.

Читайте также:

