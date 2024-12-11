Доставайте теплые шапки и носки: в Украине снова изменится погода

Вот такие сюрпризы подготовила нам погода сегодня. Синоптики рассказали, что из-за облачности и осадков 11 декабря очень ухудшится видимость. А уже через несколько дней в большинстве областей ожидается еще и похолодание.

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Мокрый снег и дождь

Кажется, зима понемногу входит в свои права! Сегодня в Украине будет определять циклон с атмосферными фронтами, что принесет влагу и облачность. Почти по всей стране ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В западных и северных регионах 11 декабря возможны гололедица и налипание мокрого снега.

"Видимость из-за облачности и осадков — невысокая, из-за осадков на дорогах сложно, водители, будьте особенно осторожны. Температура воздуха и ночью, и днем будет крутиться вблизи нуля, днем в южной части +4+9, в Крыму до 9+12 градусов. Киеве в среду ожидается дождь, временами мокрый снег, в течение суток температура воздуха около нуля.

Прогноз погоды на неделю

Уже 12 декабря осадков в Украине станет меньше, температура воздуха немного снизится, а в течение 13-14 декабря в большинстве областей Украины ожидается ощутимое похолодание до умеренных морозов. Лучше вытащить толстые шапки, а дома толстые носки – понадобятся. Более теплая погода возобновится с 15 декабря. К слову, прогноз погоды на эту неделю сделал и метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в ближайшее время погода в нашей стране ожидается влажной, иногда ветреной, но с аномально высокими температурными показателями.

"В среду, 11 декабря, в большинстве областей Украины пройдут умеренные осадки преимущественно в виде дождя и тучи, местами с мокрым снегом. Лишь в западной части преимущественно без осадков. Кое-где по стране возможны туманы. Ветер переменных направлений, 5 — 10 м/с Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем +2...+7°С; и в Крыму в течение суток +7...+12 °С, в Карпатах -2...-7 °С."

В четверг, 12 декабря, ночью в большинстве областей ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег, днем осадки сохранятся только на востоке и в Приазовье. На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -1…+4 °С, на крайнем юге местами +5…+7 °С. А в пятницу, 13 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в ночное время составит 0...-5 °С, в Карпатах -7...-12 °С; днем -3...+2°С. На выходных погода будет такой:

В субботу, 14 декабря, в Украине удержится погода без осадков, лишь днем в Карпатах и на Закарпатье ожидается мокрый снег и дождь, местами гололедица. .-6 °С, в восточной части и в Карпатах -5...-10 °С; -1...+4°С, на юге +5...+7°С. на дорогах гололедица. Ветер южный, с переходом на западный, 7-12 м/с. -2...+3 °С, днем +1...+6 °С, на юге и в Крыму +5...+10 °С."

Где уже заснежило

Напомним, что на днях ряд регионов Украины обильно заснежило. Много снега выпало в Киеве, Львове и Прикарпатье. Это создало зимнюю сказку, но также привело к опасным метеорологическим условиям. В частности, 10 декабря в Киеве на очистку дорог привлекли 233 единицы спецтехники и 143 работника, а также предупредили о налипании мокрого снега и гололедицы.

К слову, сегодня в течение суток в Киеве также ожидается желедь и налипание мокрого снега. Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством при гололедице следовать следующим советам:

"Снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневрирований; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; включать габаритные огни или противотуманные фонари."

Пешеходам необходимо быть особенно внимательны на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора. Но лучше следовать этим советам не только тогда, когда засыпает снегом.

Какая будет погода в декабре

Между тем, метеорологи рассказали, что в этом году погода в декабре в Украине ожидается переменчивой. Морозы будут сменяться оттепелями, а снег будет часто переходить в дождь. Первая декада месяца пройдет под влиянием малоподвижных процессов, однако к середине декабря ожидается усиление циклонической активности, которая охватит большую часть Европы.

В этот период, по данным Игоря Кибальчича, температура воздуха превысит норму примерно на 2-6 градусов, а затем значительно похолодает.

В целом, по его данным, декабрь этого года станет классическим переходным периодом от осени до зимы. Однако на юге и в Крыму зимние условия наступят не в полной мере, поскольку средняя температура здесь будет выше 0 °С.

Каким будет январь и февраль

Самым холодным зимним месяцем в Украине январь. Средняя температура в январе будет колебаться на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января с температурой +7°C, самым холодным днем будет 25 января, вот тогда и ударят морозы до -18°C. Однако снегопадов можно не ждать, синоптики говорят, что осадков в январе тоже будет немного, в основном их следует ожидать в период с 8 по 24 января.

А вот февраль уже будет относительно прохладным. Средняя температура луны составит около 0°C. И если декабрь наоборот будет теплее прошлого года, будущий февраль обещает стать холоднее февраля 2024 на 4°C. На юге страны и в Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет положительной — +1... -2˚С и выше, а на северо-востоке до -3…-4˚С и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

Что одевать, чтобы не мерзнуть

Зимой важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Следует придерживаться принципа многослойности. То есть одевать сразу несколько вещей одну поверх другой. Они могут быть тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше. Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться.

Напомним, в Украине 11 декабря будет влажная и облачная погода из-за влияния циклона и атмосферных фронтов. На западе и севере возможны гололедица и налипание мокрого снега.

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