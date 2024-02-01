Доставили в состоянии клинической смерти: в одесской больнице умер 8-летний мальчик

В одной из больниц Одессы скончался 8-летний мальчик, которого доставили уже в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Известно, что мальчик скончался в приемном отделении хирургии детской больницы по улице Воробьева — ребенка привезли из области, но врачи не смогли оказать помощь.

Мальчик находился в состоянии клинической смерти, которая через час переросла в биологическую — медики не сумели спасти жизнь.

Полицейские решают вопрос о начале досудебного расследования по статье 115 с отметкой "естественная смерть". Правоохранители ожидают вскрытия и выводов судмедэкспертов — только тогда будет окончательно понятна причина.

Как сообщалось, в Черкасской области младенец умер от отравления алкоголем. Будут судить горе-мать. Ей грозит до пяти лет заключения.

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