ВЛК / © ТСН.ua

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Мужчину, которого в 2015 году сняли с воинского учета, принудительно доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а затем направили на военно-врачебную комиссию. По его словам, медицинский осмотр длился всего 15 минут, после чего его признали годным к военной службе, не проведя надлежащего обследования.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», Черкасский окружной административный суд отказался удовлетворить иск мужчины, поскольку тот не предоставил достаточных документов в подтверждение своих требований.

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Принудительная доставка в ТЦК и формальная ВЛК

Как отмечается в материалах дела № 580/9986/26, в сентябре 2026 года мужчина обратился в суд с иском против территориального центра комплектования и медицинского учреждения. Он требовал признать незаконным повторное постановку его на воинский учет, отменить заключение ВЛК о годности к службе и восстановить в реестре «Оберег» статус лица, исключенного из воинского учета.

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Истец рассказал, что 2 сентября 2026 года около пяти утра, когда он направлялся на работу, его принудительно остановили и доставили в ТЦК. Там у него изъяли личные вещи и военный билет, после чего под конвоем направили на медицинское обследование.

По словам мужчины, прохождение ВЛК длилось примерно 15 минут. Врачи не провели надлежащего изучения его медицинского анамнеза, однако по результатам осмотра признали его годным к военной службе.

Мужчина также отметил, что 4 сентября 118-я отдельная бригада территориальной обороны после оценки его функционального состояния отказалась принять его на военную службу и вернула в ТЦК.

В военном билете стояла отметка об исключении из учета

Истец подчеркнул, что в его военном билете содержалась отметка от 7 августа 2015 года об исключении из воинского учета.

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Кроме того, в документе содержались записи о предыдущих медицинских осмотрах: в 1993 году мужчину признали негодящим к службе в мирное время, но годным в военное время, а в 1994 году — негодным в мирное время и ограниченно годным в военное.

По мнению истца, после снятия с воинского учета ТЦК не имел оснований повторно ставить его на учет и направлять на ВЛК.

Почему суд отказал в удовлетворении иска

Суд согласился с тем, что законодательство проводит разграничение между понятиями «снятие» и «исключение» с воинского учета. В частности, он сослался на позицию Верховного Суда, согласно которой исключение из учета означает утрату статуса военнообязанного, тогда как снятие с учета таких последствий не влечет.

В то же время суд отметил, что для подтверждения законности снятия мужчины с воинского учета в 2015 году недостаточно одной лишь отметки в воинском билете. В материалах дела отсутствовало первоначальное решение военного комиссариата или иной документ, который позволил бы установить конкретное правовое основание такого решения.

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Кроме того, предварительные заключения ВЛК о негодности в мирное время и годности или ограниченной годности в военное время не тождественны заключению о полной негодности к военной службе, которое является основанием для исключения из воинского учета.

Суд также подчеркнул, что законодательная обязанность пройти повторный медицинский осмотр после отмены статуса «ограниченно годных» не означает автоматического восстановления лица на воинском учете. Для этого ТЦК должен иметь конкретное законное основание и соблюсти установленную процедуру.

В то же время суд не обнаружил достаточных доказательств того, что ТЦК действительно повторно поставил мужчину на воинский учет именно 2 сентября 2026 года. В электронном документе из реестра «Оберег» одновременно указывались заключение о годности и категория учета «Не подлежит воинской службе». Сама по себе такая запись, по мнению суда, не подтверждает проведение соответствующей учетной операции.

Суду не удалось проверить и законность заключения ВЛК. Мужчина просил отменить постановление от 2 февраля 2026 года, тогда как в электронном военно-учетном документе указывалась дата осмотра 2 сентября 2026 года. При этом копии обжалуемого постановления, справки ВЛК или других медицинских документов в деле не было.

Суд особо подчеркнул, что не может самостоятельно определять годность человека к военной службе вместо ВЛК, но уполномочен проверять законность процедуры медицинского осмотра и принятия соответствующего решения. Для этого, однако, необходимы документы, которые истец не предоставил.

ТЦК не подал отзыв, но суд отклонил иск

Несмотря на то, что ТЦК не представил отзыва на иск и доказательств, опровергающих аргументы мужчины, суд не счел это автоматическим основанием для удовлетворения требований.

Суд пояснил, что непредставление субъектом властных полномочий отзыва без уважительных причин может расцениваться как признание иска, однако не освобождает суд от обязанности изучить доказательства и установить фактические обстоятельства дела.

В итоге Черкасский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска. Мужчине не удалось добиться признания действий ТЦК противоправными, отмены постановления ВЛК и восстановления в реестре «Оберег» статуса лица, снятого с воинского учета.

Решение может быть обжаловано в Шестом апелляционном административном суде.

Напомним, ранее Тернопольский окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК, который не рассмотрел заявление военнообязанного об отсрочке от мобилизации. Мужчина ухаживает за женой с инвалидностью III группы, однако вместо решения по существу получил требование повторно обратиться через ЦНАП.

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