Достают запасы и идут на рекорд: РФ нарастила удары баллистикой по Украине

Российская армия применила против Украины больше баллистических ракет / © Associated Press

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В июле россияне выпустили по Украине больше баллистических ракет, чем РФ, по сообщениям, производит за месяц.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«19 июля украинское издание „Милитарный“ сообщило, что только в июле 2026 года Россия потратила до двух третей запланированного годового объема производства ракет „Циркон“, а также, что в июле РФ выпустила больше баллистических ракет, чем составляет общий ежемесячный объем производства, о котором сообщается», — отметили в ISW.

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Согласно отчетам Воздушных сил Украины, в этом месяце россияне атаковали Украину 107 баллистическими ракетами и 20 противокорабельными ракетами «Циркон». В то же время «Милитарный» со ссылкой на нераскрытые данные Главного управления разведки писал, что РФ ежемесячно производит около 60 баллистических ракет «Искандер-М» и 40 ракет для комплексов С-400.

«Похоже, что Россия использует свои запасы, чтобы продолжать увеличивать количество баллистических ракет, которые она запускает против Украины, поскольку они имеют более высокий процент попадания, чем беспилотники и крылатые ракеты», — считают эксперты.

Напомним, глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ночная российская атака на Киев 19 июля была одной из самых масштабных по количеству баллистических ракет, однако не стала самой большой.

В ночь на 19 июля российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, выпустив цели. ПВО обезвредила 126 целей, среди которых 18 ракет и 108 дронов.

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