"Достигли определенного "цинизма": ВСУ устраивают "сафари" на кадыровцев

Вооруженные силы Украины уничтожают кадыровцев, попадающих на территорию Украины.

Все потому, что "тикток-войска Кадырова" из Чечни издеваются над украинцами, пытают их и убивают.

О своеобразном "сафари" на кадыровцах в Украине рассказал в интервью "АрмияINFORM" глава Управления СБУ в Харьковской области подполковник Роман Дудин.

По его словам, ранее была информация, что подразделения Кадыровцев зашли на территорию Харьковской области, но украинские воины их быстро "утилизировали".

"Что касается "кадыровцев" — была такая информация… Но наши ребята достигли уже такого "цинизма" в хорошем смысле этого слова, что, как только узнают о пребывании данной категории лиц в регионе, открывают своеобразное "сафари" на них, пытаются что-то такое угостить" район пребывания "кадыровцев", ПВК и тому подобное, чтобы те сразу прекратили свое существование", — рассказал Дудин.

Напомним, что СБУ продолжает производить перехват разговоров российских оккупантов на территории Украины. Большинство разговоров свидетельствуют о том, что россияне находятся в депрессивном настроении из-за потерь после встреч с ВСУ.

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