Достигнуты договоренности в военной сфере: Зеленский о своем визите в Швецию

Во время визита в Швецию президент подписал ряд соглашений по усилению обороноспособности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита в Швецию были достигнуты важные договоренности об усилении украинских Сил обороны.

Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении.

Президент отметил, что была достигнута договоренность о производстве техники в Украине, а также о начале тестирования пилотами ВСУ истребителей Gripen.

"Сегодня весь день работаем в Швеции, сейчас завершаем день в Стокгольме. Оружие для наших воинов — это главное. Есть результаты, и это очень нужные результаты", — отметил президент.

Зеленский заявил, что речь идет о производстве шведских боевых машин пехоты СV90 на территории Украины. Также была достигнута договоренность об увеличении поставок артиллерийских систем Archer для ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начнет переговоры со Швецией по соглашению о долгосрочных гарантиях безопасности в рамках декларации G7.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига предположил, что для передачи шведских самолетов Grippen может потребоваться разрешение США и других союзников.

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