Достижима ли цель Путина относительно захвата Одессы: в СНБО ответили

© Associated Press

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В СНБО прокомментировали заявления западных медиа о том, что Путин якобы хочет оккупировать Одессу. Там заверили: какие бы планы на Украину не было у диктатора, у него ничего не получится.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Он подчеркнул: публикации о том, что Путин что-то там планирует оккупировать — “это что-то”.

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«Путин вообще хочет полностью уничтожить Украину, но желать он может чего угодно. Нет никакого смысла писать о его планах „оккупировать Одессу“ или еще что-нибудь. Планировать может, сколько угодно, у него не получится», — акцентировал руководитель ЦПИ.

Украина, добавляет он, планирует уничтожение режима Путина.

«Вот и все. Помните об этом. Все от нас зависит», — заключил Коваленко.

Ранее в Financial Times написали, что Россия не готова к прекращению огня, а ее главная цель — Одесса. Один из западных чиновников считает, что именно этот город является нынешним фокусом Кремля. Путин рассматривает его как исторически «российское», а его восторг лишит Украину доступа к главному порту.

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Европейские лидеры предостерегают: хотя украинцы не намерены капитулировать, без новой масштабной помощи есть риск потери новых городов и территорий.

Оценки от некоторых официальных лиц НАТО звучат еще более пессимистично: если тенденция сохранится, без существенного увеличения западной помощи Украина может достичь критического предела уже через шесть месяцев.

При этом некоторые западные обозреватели остаются осторожно оптимистичными. Они указывают, что за последний год Россия смогла захватить всего 0,25% территории Украины, а преимущество Киева в дронах не позволяет РФ вести массированное наступление. Даже в случае прорыва, считают аналитики, у России не хватит бронетанковых сил, чтобы полностью воспользоваться достижением.

В свою очередь один из дипломатов предполагает, что даже улыбка нового генсека НАТО Рютте, известного своим оптимизмом, может исчезнуть до конца года.

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