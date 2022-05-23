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Достоверность ракетных ударов повышается: из Севастополя идет один из новейших кораблей Черноморского флота

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Достоверность ракетных ударов повышается: из Севастополя идет один из новейших кораблей Черноморского флота

Фото: Википедия

В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на вечер 22 мая 2022 года.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

  • На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях существенных изменений в тактике ведения боевых действий противника нет. По-прежнему, лишенный возможности продвижения вперед, противник укрепляет свою позицию, пытаясь провести воздушную разведку.
  • По устоявшейся традиции беспилотник-разведчик типа «Орлан-10», поднятый над Херсонщиной, точной работой наших подразделений «заземлен» в расчет безвозвратных потерь вражеских сил.
  • Всего по результатам действий украинских ракетно-артиллерийских подразделений совместно с авиацией враг потерял более 55 россиян и несколько единиц бронированной техники. Окончательное количество уточняется.
  • В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из 7 крупных десантных кораблей и 2 ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота «Адмирал Макаров», следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается.

Напомним, Российская Федерация бросила на взятие Луганщины всю живую силу и военную технику. Оккупанты пытаются прорвать линию обороны области и уничтожают населенные пункты с землей.

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