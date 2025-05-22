Доступ ГРУ к тысячам камер наблюдения в Украине: что говорят в Госпогранслужбе

Камера видеонаблюдения

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Украинские информационные системы, к которым подключены системы видеонаблюдения на границе, не были сломаны. Также ГПСУ не поступало информации от пограничников сопредельных стран об взломе камер на пограничных переходах.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Суспільному.

«Такой информации нам не поступало от пограничников сопредельных стран, чтобы они имели какое-либо влияние на их информационные системы, в том числе те, к которым подключены системы видеонаблюдения», — сказал Демченко.

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Спикер добавил, что Государственная пограничная служба Украины, которая также имеет систему видеонаблюдения на границе, тоже не зафиксировала взлом систем. По его словам, это касается и зеленого участка границы и пунктов пропуска.

По словам пресс-секретаря ГПСУ, происходит постоянная коммуникация на уровне даже пограничных подразделений Украины с пограничными подразделениями на местах сопредельных стран.

«Если нам удастся получить от них подтверждение, что действительно было какое-то влияние, то мы обязательно делимся информацией для того, чтобы учесть это в своей служебной деятельности относительно защиты наших информационных систем. При необходимости мы можем также оказать всю необходимую помощь, если такая будет предложена на получение от сопредельных стран», — сказал Демченко.

Что предшествовало

Великобритания вместе с союзниками, в частности из США предупредили о киберкампании, спонсируемой Россией и направленной на подрыв оказания помощи Украине, а также на западные логистические структуры и технологические компании. В частности, издание The Guardian со ссылкой на британскую разведку сообщило о том, что российская военная разведслужба якобы получила доступ к тысячам камер наблюдения на западной границе Украины, чтобы отслеживать и прерывать поток западной помощи, предназначенной для Киева.

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