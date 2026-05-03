Доступ к наркотическим обезболивающим на фронте: какие изменения приняло правительство

Кабинет Министров Украины упростил порядок использования наркотических обезболивающих препаратов в боевых условиях. Речь идет об отмене части бюрократических процедур, усложнявших их применение на передовой.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что известно об упрощении доступа к обезболивающим на фронте

Теперь в зоне боевых действий и на оккупированных территориях отказываются от гражданских форм медицинской отчетности. Боевые медики смогут использовать упрощенные военные документы, в частности «Карту раненого», для фиксации оказания помощи. Кроме того, Министерство обороны получит полномочия самостоятельно определять правила обеспечения, хранения и списания таких препаратов в военных подразделениях.

«Фактически правительство убрало нормы мирного времени, которые на поле боя выполнить было нереально», — говорится в сообщении.

Ранее говорилось, что на прифронтовых территориях аптеки стали не только местом продажи лекарств, но и важной точкой поддержки для местных жителей. Несмотря на постоянные обстрелы и воздушные тревоги, фармацевты продолжают работать и помогать людям. В частности, там, где функционирует Аптека 9-1-1, тревоги не прекращаются даже на час. Сотрудники отмечают, что ежедневно сталкиваются с опасностью, однако остаются на рабочих местах, чтобы обеспечить людей необходимыми лекарствами и первой помощью. В то же время, аптеки в таких регионах часто становятся местом, где жители могут получить не только медикаменты, но и элементарную поддержку и совет.

