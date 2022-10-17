Доступ к Оленовке: Красный Крест не прибыл на линию разграничения для встречи с украинской делегацией

Ранее Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "насильно проникнуть" в колонию в Оленовке, где россияне содержат украинских военнопленных.

Представители Международного комитета Красного Креста не явились на границы с временно оккупированной территорией, где их ждала украинская делегация для обсуждения доступа к колонии с военнопленными в Оленовке.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Этот визит мы планировали совершить вместе с Международным комитетом Красного Креста, для того чтобы побудить его добиться от России доступа к Оленивке и посетить украинских военнопленных", — написал Лубинец.

Он отметил, что для МККК это было сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта.

"Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели", — сообщил Лубинец.

По его словам, Красный Крест не выполняет свой мандат, в частности, на посещение военнопленных на временно оккупированных территориях Украины и в России, прикрывая это отсутствие разрешений со стороны РФ.

В то же время, МККК не дает ответов, что именно они делают, чтобы изменить ситуацию и получить доступ к пленным.

"Бездеятельность МККК привела к тому, что военнопленных каждый день пытают. Да, я не ошибся — каждый день. Россияне знают, что Красный Крест не приедет и не будет требовать доступа к пленным", — сказал он.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека добавил, что если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору преступнику, она должна быть ликвидирована.

МККК и Оленовка: что известно

Зеленский накануне подверг критике МККК за то, что их миссия до сих пор не посетила украинских военнопленных в колонии в оккупированной Оленовке.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак поставил ультиматум, чтобы организация в течение трех дней направила свою миссию в Оленовку.

Напомним, что теракт в Оленовке произошел еще в ночь на 29 июля. Там раздался взрыв, в котором Россия пыталась обвинить Украину. Однако согласно выводам международных экспертов, в теракте российскими силами было применено термобарическое оружие.

По приблизительным данным, жертвами взрыва стали 50 человек, еще 130 человек получили ранения.

РФ до сих пор не пропускает в Оленовку ни одну международную миссию.

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