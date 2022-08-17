"Доступная ипотека": когда заработает и какой будет цена кредита на жилье

На стоимость жилья будет влиять региональный аспект.

Программа " Доступная ипотека ", которую Правительство запускает с октября, будет реализовываться с учетом регионального аспекта. Сумма ипотечного кредита будет зависеть от региона и населённого пункта, в котором участник хочет приобрести квартиру.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает отдел связей с общественностью и средствами массовой информации.

“Ипотечная программа гибкая к ценовой политике в разных регионах Украины. Сумма кредита будет зависеть от конкретного города, в котором человек хочет поселиться. Базовой является опосредованная стоимость строительства квадратного метра жилья, которую определяет Минрегион”, – отметила Юлия Свириденко.

Программа "Доступная ипотека"

Какова будет цена кредита

От базовой цены квадратного метра жилья увеличивается в 2,5 раза для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова.

Для городов с населением более 300 тыс. человек, а также городов на расстоянии до 15 км от Киева применяем увеличение в 2 раза.

Для городов с населением от 100 до 300 тыс. – в 1,75 раза.

Для других населенных пунктов – опосредованная стоимость в регионе.

"Таким образом, рассчитывается оптимальная сумма для того, чтобы иметь возможность приобрести комфортную квартиру по адекватной цене", — добавила Юлия Свириденко.

Напомним, правительство утвердило условия обеспечения массового ипотечного кредитования для госкомпании "Укрфинжилье" в рамках программы "Доступная ипотека", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

С октября получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья смогут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя, педагогические работники и ученые заведений государственной и коммунальной форм собственности.

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