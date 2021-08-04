"Доступная ипотека под 7%": Шмыгаль рассказал, сколько семей воспользовались программой за первые 5 месяцев

Программа позволяет получить кредит на жилье на понятных, прозрачных и доступных условиях.

В этом году по инициативе президента Зеленского правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". Так, за 5 месяцев программой уже воспользовались 648 семей, а общий объем кредитования составил 550 млн грн.

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Об этом во время заседания правительства 4 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На данный момент программой уже воспользовались 648 семей, а общий объем кредитования составил 550 млн грн. Это первые результаты, которые являются лишь началом. Правительство готовит различные инструменты, чтобы расширить возможности для украинцев получать доступное жилье. В частности, планируется выпуск государственных облигаций в размере 20 млрд грн для того, чтобы значительно большее количество людей смогла воспользоваться ипотечными программами", — заявил глава правительства и добавил, что сегодня правительство определит перечень категорий граждан, которые смогут воспользоваться дополнительными программы ипотечного кредитования.

Напомним, программа "Доступная ипотека 7%" начала действовать в Украине с 1 марта 2021 года. Гражданин, который будет участвовать в программе, будет платить 7% по кредиту, а так процентная ставка украинских банков выше, то разницу будет платить государство. Сейчас ипотеку под 7% в Украине выдают уже 14 банков. С перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться на официальном веб-сайте Фонда развития предпринимательства. Об условиях и особенностях кредитования, читайте в нашем материале.

Льготная ипотека: кто первым купит жилье и где становиться в очередь на ипотеку под 7%

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