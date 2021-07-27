Доступная ипотека под 7%: украинские банки на жилье выдали кредитов уже более чем на полмиллиарда гривен

Доступная ипотека под 7%: украинские банки на жилье выдали кредитов уже более чем на полмиллиарда гривен

Это почти за 5 месяцев действия госпрограммы.

Более полумиллиарда гривен на новые квартиры. Именно столько украинские банки выдали кредитов на приобретение жилья по государственной программе "Доступная ипотека 7%". Такую информацию обнародовали в Министерстве финансов.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 27 июля.

Так, отмечается, что больше всего квартир заемщики покупали на вторичном рынке — почти 80%. А больше половины из всех заявок на получение займа поступило от жителей столицы и Киевской области. Далее в рейтинге — Харьковская, Львовская и Ровенская области.

Напомним, программа "Доступная ипотека 7%" начала действовать в Украине с 1 марта 2021 года. Гражданин, который будет участвовать в программе, будет платить 7% по кредиту, а так процентная ставка украинских банков выше, то разницу будет платить государство. Сейчас ипотеку под 7% в Украине выдают уже 14 банков. С перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться на официальном веб-сайте Фонда развития предпринимательства. Об условиях и особенностях кредитования, читайте в нашем материале.

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