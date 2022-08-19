"Доступная ипотека": в Украине через "Дию" можно будет купить жилье в кредит

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как будет работать программа "Доступная ипотека" в "Дие".

Об этом он сообщил 19 августа в эфире телемарафона.

Так, на прошлой неделе правительство приняло постановление о доступной ипотеке. В первую очередь, она запускается для военных, для членов их семей, для медиков, для учителей, для ученых. И уже вторым этапом будут ВПЛ, а дальше все украинцы. Этот проект предусматривает льготную ставку от 3 до 7% для того, чтобы можно было приобрести себе жилье.

"Инновация этой услуги, кроме льгот в процентах, заключается в том, что эту услугу можно будет получить через "Дию". Не нужно будет собирать документы, что-то кому-то доказывать, собирать справки о доходах, ходить по банкам, застройщикам. Просто в несколько кликов вы сможете в "Дие" отправить запросы в разные банки, автоматически аккумулируется вся необходимая информация после чего вы получаете документ электронный от банка, на какую сумму вы можете получить ипотеку. Далее с этим электронным документом вы можете обращаться к застройщикам, выбирать себе жилье и после этого покупать его в ипотеку", – объяснил Федоров.

Он также отметил, что проект предусматривает покупку жилья с минимальным первоначальным взносом в размере 20% и кредитованием на срок до 20 лет.

Напомним, правительство утвердило условия обеспечения массового ипотечного кредитования для госкомпании "Укрфинжилье" в рамках программы "Доступная ипотека", инициированной президентом Владимиром Зеленским. С октября получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья смогут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя, педагоги и ученые учреждений государственной и коммунальной форм собственности.

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