Доступные лекарства: с сегодняшнего дня получить инсулин в аптеках можно только по электронным рецептам

Доступные лекарства: с сегодняшнего дня получить инсулин в аптеках можно только по электронным рецептам

На возмещение стоимости инсулинов до конца года выделено 660 млн грн.

С 1 октября пациенты с диабетом смогут получить инсулин в аптеках по программе "Доступные лекарства" только по электронным рецептам.

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Об этом сообщил Минздрав.

"Жизненно необходимые лекарства для людей с хроническими заболеваниями должны быть доступны. Отныне инсулины полностью вошли в перечень таких лекарств и предоставляются пациентам в аптеках по электронному рецепту от врача", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве сообщили, что по состоянию на 1 октября количество аптек, в которых пациент сможет получить инсулин, в целом по стране выросло в 4 раза. По состоянию на 1 октября к программе реимбурсации инсулинов присоединились более 560 аптечных учреждений-юридических лиц, которые имеют 5300 мест отпуска, то есть аптек и аптечных пунктов, по всей стране. А по данным региональных департаментов здравоохранения, в течение января-августа 2021 года пациенты получали инсулин в более 1400 аптеках Украины.

Отмечается, что с 1 октября препараты инсулина можно будет получить по электронному рецепту. Первый электронный рецепт на инсулин пациенту выписывает исключительно врач-эндокринолог, на основе созданного и внесенного в электронную систему здравоохранения плана лечения. Повторный рецепт сможет также выписать семейный врач. К кому обращаться за повторным электронным рецептом пациент выбирает самостоятельно. Имея электронный рецепт, пациент выбирает любую аптеку в любом регионе страны, которая имеет договор с НСЗУ по направлению реимбурсации инсулинов. Узнать такую аптеку можно будет за наклейкой "+Инсулин".

В Минздраве назвали пять шагов, как получить инсулин по электронному рецепту:

Посетить эндокринолога. Иметь составленный индивидуальный план лечения, где эндокринолог назначает тип и дозировку инсулина и вносит эти данные в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Получить электронный рецепт у эндокринолога (если первичный рецепт, то только у него!) или своего семейного врача. Семейный врач может выписать электронный рецепт только по установленному эндокринологом плану лечения и не может изменить назначение эндокринолога. Прийти и получить инсулины в любой аптеке, у которой есть договор с НСЗУ по направлению реимбурсации инсулинов. Получить повторный электронный рецепт у своего семейного врача или эндокринолога. Если того количества инсулина, которые назначил эндокринолог, недостаточно, то семейный врач направляет пациента снова к эндокринологу для корректировки или создания нового плана. К кому обращаться за повторным рецептом, пациент выбирает самостоятельно.

Напомним, с 1 октября в Украине также заработал и электронный больничный.

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